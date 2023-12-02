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Giriş Tarihi: 2.12.2023 11:51 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:19

Şanlıurfa’da kaçak silah ve tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde Jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çok sayıda kaçak silah, tarihi eseri ele geçirildi. 1’i kasten adam öldürme suçundan 5 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaçak silah ve tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Silah ve Mühimmat Kaçakçılarına Yönelik" yapılan faaliyetler kapsamında, Viranşehir İlçesinde yasal olmayan yollardan silah temin ettikleri belirlenen 9 ayrı adreste Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerince yapılan aramada, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği. 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ile mermi, 7 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 1'i kasten adam öldürme sucundan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aynı bölgede Jandarma Trafik ekiplerimce yapılan uygulamada araçlara 71 bin 515 TL trafik para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

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Şanlıurfa’da kaçak silah ve tarihi eser operasyonu
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