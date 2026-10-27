Şanlıurfa’da kahreden olay: Tartışırken kalp krizi geçirip can verdi!

Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede market ve giyim işletmeciliği yapan Serpil Karaaslan ile işyerine gelen, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.