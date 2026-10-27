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Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:45

Şanlıurfa’da kahreden olay: Tartışırken kalp krizi geçirip can verdi!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Serpil Karaaslan iş yerine gelen kadınla tartıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Karaaslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kayebetti.

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DHA Yaşam
Şanlıurfa’da kahreden olay: Tartışırken kalp krizi geçirip can verdi!
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Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede market ve giyim işletmeciliği yapan Serpil Karaaslan ile işyerine gelen, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından fenalaşan Karaaslan, aniden yere yığıldı. Tartıştığı kadın ise işyerinden ayrıldı. İşyerine gelen müşteriler, Karaaslan'ı yerde hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumunun ciddi olması nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaaslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serpil Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

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Şanlıurfa’da kahreden olay: Tartışırken kalp krizi geçirip can verdi!
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