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Giriş Tarihi: 8.12.2024 10:01

Şanlıurfa'da kan donduran olay: Düğünde maganda kurşunu yine can aldı!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden 25 yaşındaki Orhan Alçiçek, hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...

DHA
Şanlıurfa’da kan donduran olay: Düğünde maganda kurşunu yine can aldı!

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının düğününe katılan Orhan Alçiçek, havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Alçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Alçiçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından düğün sonlandırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan Alçiçek'in ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da kan donduran olay: Düğünde maganda kurşunu yine can aldı!
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