Olay, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, İbrahim Halil Öztürk'ün ağabeyi M.Ö. ile annesi E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet şüphelisi ağabey M.Ö. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör