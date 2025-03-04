Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Kaza, Şanlıurfa-Suruç D400 karayolu üzerindeki Yanaloba mevkiinde meydana geldi, Zeynel Abidin Uçar yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz idaresindeki 27 BB 296 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Zeynel Abidin Uçar, Müslüm Yılmaz, Rejber Demirkol ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada ölen 4 kişi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİ ŞILDAK'TAN MAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Bu gece Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.