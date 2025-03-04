Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada ölen 4 kişi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ŞILDAK'TAN MAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Bu gece Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.