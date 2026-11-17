Kaza, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 SA 734 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör