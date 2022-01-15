Şanlıurfa’da korkunç kaza, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı

YARILILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölen kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.