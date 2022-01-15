Şanlıurfa’da korkunç kaza, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Otogardan müşteri alan Mustafa İ.'nin kullandığı ticari taksi, kent merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasındaki korkuluklara çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI
Karşı şeride geçen taksi, Mehmet Emin Y.'nin kullandığı otomobile çarptıktan sonra takla atarak Erdal K.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan yabancı uyruklu Amira Gileli (57) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa İ., Muhammed El A., İlhan El H., Mayada Muhammed El A., Helle H. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
YARILILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölen kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.