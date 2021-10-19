Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada 2 aylık bebek cesedi bulundu

Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta ve çanta üzerinde inceleme başlattı. Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.