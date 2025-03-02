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Giriş Tarihi: 2.3.2025 11:14 Son Güncelleme: 2.3.2025 11:20

Şanlıurfa’da koyun otlatma kavgası: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 1 kişi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da koyun otlatma kavgası: 10 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde biri hamile kadın olmak üzere 10 yaralıya olay yerinde müdahale etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı Acil serviste tedavi altına alınan yaralardan hamile Ceylan S.'(26) nin durumunun ağır olduğu jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da koyun otlatma kavgası: 10 yaralı
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