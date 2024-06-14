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Giriş Tarihi: 14.6.2024 23:36

Şanlıurfa'da kuyumcuda silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuyumcu dükkanında borç alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Nurullah Tart ile mahalle muhtarı Eyyüp Advanlı, hayatını kaybetti

DHA
Şanlıurfa’da kuyumcuda silahlı kavga: 2 ölü

Olay, öğleden sonra Kışa Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuda karşılaşan iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yaban Mahallesi Muhtarı Eyüp Advanlı ile İbrahim Nurullah Tart, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kuyumcuda silahlı kavga: 2 ölü
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