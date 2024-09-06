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Giriş Tarihi: 6.9.2024 22:01 Son Güncelleme: 6.9.2024 22:35

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Akçakale yolu Harran yol çatısında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Hüseyin Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HÜSEYİN YILDIZ

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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
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