Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Akçakale yolu Harran yol çatısında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Hüseyin Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HÜSEYİN YILDIZ