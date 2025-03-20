Şanlıurfa’da nadir görülen beşiz doğum: Büyük başarı hikâyesi

Riskli Gebelik Fetal Redüksiyon Teklifi ve Anne Kararı Şemse Kayhan, gebeliğinin 9. haftasında hastaneye başvurduğunda, doktorları tarafından beşiz hamile olduğu kendisine bildirildi. Çoklu gebeliklerde, anne ve bebeklerin sağlığını korumak amacıyla fetal redüksiyon yöntemi sıklıkla öneriliyor. Bu yöntemle, gebeliğin daha güvenli bir şekilde devam etmesi için bebek sayısının azaltılması sağlanabiliyor. Ancak Kayhan, tüm bebeklerini dünyaya getirmek istediğini belirterek bu teklifi reddetti. Uzman doktorların titiz takibiyle, hamilelik süreci dikkatle izlendi.

KRİTİK 27. HAFTA VE ZAMANINDA MÜDAHALE

Gebeliğinin 27. haftasında hastaneye başvuran Kayhan, acil sezaryen kararıyla doğuma alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Hoca'nın öncülüğünde gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Beşiz bebekler, prematüre olmaları nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınarak uzman ekipler tarafından gözlem altına alındı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık ekibi, bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Bu tür nadir doğumlar, hem tıbbi ekiplerin deneyimini hem de bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini ortaya koyuyor. Şemse Kayhan ve eşi, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, doktorlar da başarılı bir süreci geride bırakmanın gururunu taşıyor.