Şanlıurfa’da otomobil Mısır tarlasına devrildi: 1 ölü

Mardin- Viranşehir karayolunda otomobili ile sabah saatlerinde Mardin istikametinden Viranşehir'e doğru seyir halinde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Taklalar atarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla sürücüyü araçtan çıkararak ambulansa bindirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.