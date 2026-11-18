Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Üçkonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Irmak idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü Şahin Irmak ile yolcu Serkan Irmak ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine 112 sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Şahin Irmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Serkan Irmak'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!