Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.5.2023 23:29 Son Güncelleme: 13.5.2023 23:37

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; İsa Kaymaz yönetimindeki 63 NB 686 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale yolunda seyir halindeyken takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü İsa Kaymaz ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İsa Kaymaz, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İsa Kaymaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
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