Eşini tedavi etmek isteyen hemşireyi darp etti

Şanlıurfa'da dün gece Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen bir kadın hastaya erkek hemşire iğne yapmak istedi.

Eşine erkek hemşire tarafından iğne yapılmak istenmesine sinirlenen koca, defalarca erkek hemşireye yumruk atarak burnunu kırdı. Hemşireyi darp eden F.S polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı erkek hemşir M.Ş acil serviste tedavi altına alındı.

Emniyete götürülen F.S emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan F.S cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.