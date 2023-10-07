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Giriş Tarihi: 7.10.2023 15:56 Son Güncelleme: 7.10.2023 17:45

Eşini tedavi etmek isteyen hemşireyi darp etti

Şanlıurfa’da dün gece Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen bir kadın hastaya erkek hemşire iğne yapmak istedi. Eşine erkek hemşire tarafından iğne yapılmak istenmesine sinirlenen koca, defalarca erkek hemşireye yumruk atarak burnunu kırdı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eşini tedavi etmek isteyen hemşireyi darp etti

Şanlıurfa'da dün gece Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilen bir kadın hastaya erkek hemşire iğne yapmak istedi.

Eşine erkek hemşire tarafından iğne yapılmak istenmesine sinirlenen koca, defalarca erkek hemşireye yumruk atarak burnunu kırdı. Hemşireyi darp eden F.S polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı erkek hemşir M.Ş acil serviste tedavi altına alındı.

Emniyete götürülen F.S emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan F.S cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eşini tedavi etmek isteyen hemşireyi darp etti
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