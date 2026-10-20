Şanlıurfa’da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa Sıfır Atık Çalıştayı, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, kentin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncelikleri değerlendirildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında düzenlenen programda, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada farklı sektörlerin mevcut durumu, öncelikli sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi planlandı. Masalarda gerçekleştirilecek çalışmalarla kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarına yönelik somut hedeflerin belirlenmesi amaçlanıyor. Çalıştay sonucunda hazırlanması hedeflenen yerel sıfır atık hedef belgesinin, kentin çevre yönetimine katkı sunması ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine destek olması bekleniyor.

Çalıştayda konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, su ve doğal kaynakların korunmasından tarım ve gıda israfının önlenmesine, döngüsel ekonomiden enerji verimliliğine kadar birçok konunun farklı masalarda ele alınacağını belirtti. Kaptan, çalıştayda ortaya konulacak bilgi, tecrübe ve önerilerin yalnızca fikir düzeyinde kalmamasını umduğunu ifade ederek, hazırlanacak yerel sıfır atık hedef belgesinin Şanlıurfa'nın çevre yönetimine yol göstermesini ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunmasını temenni etti. Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür de çalıştayın çevrenin korunması, atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından önem taşıdığını belirtti.

"Yerelden ulusa israf, atık ve kaynak yönetimi" temasıyla düzenlenen çalıştayda, Şanlıurfa'ya yönelik uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gülgür, 15 tematik masada yürütülecek çalışmalarla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesini ve ortak sorumluluk bilincinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Çalıştay sonunda hazırlanacak yerel sıfır atık hedef belgesiyle kentin çevre çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı, çalıştayda yaptığı konuşmada kentteki atık yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Akıllı, Merkez Entegre Katı Atık Tesisi'nde günlük bin 700 tonun üzerinde evsel atığın işlendiğini belirterek, atıkların geri dönüşüm, alternatif yakıt ve elektrik enerjisi üretimi gibi farklı alanlarda değerlendirildiğini söyledi. Yemek atıklarının hayvan mamasına, organik atıkların kompost gübreye ve tarımsal atıkların yakıta dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Akıllı, atıkların yeniden üretim süreçlerine kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vedat Akıllı, su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yürütülen projelere de değindi. Yağmur sularının, içme suyu olarak kullanılmayan yer altı sularının ve camilerde abdest alma alanlarından kaynaklanan suların arıtılarak park ve bahçelerin sulanmasında değerlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Akıllı, bu uygulamalarla içilebilir nitelikteki su kaynaklarının korunmasının ve alternatif kaynaklardan daha verimli yararlanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

REKTÖR YARDIMCISI İLYAS: İKLİM KRİZİ KAPIMIZDA

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İlyas ise konuşmasında iklim değişikliği ve doğal afet risklerine dikkat çekti. Şanlıurfa'da deprem ve sel gibi afetlerin yaşanmayacağı yönündeki anlayışın geride kaldığını belirten İlyas, iklim değişikliğinin artık yakın bir tehdit olmaktan çıkarak günlük yaşamı etkileyen bir sorun hâline geldiğini ifade etti. İlyas, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sellerin ve benzer doğal afetlerin yaşanabileceğine işaret ederek, iklim krizinin oluşturduğu tehlikenin giderek arttığını vurguladı.