Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 57 silah ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 318 kartuş, çeşitli çaplarda 874 fişek, 9 şarjör, 1 sustalı bıçak, 1 muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.