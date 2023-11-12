Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kavga akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmurlu ve Kütüs aileleri arasında nedeni öğrenilemeyen çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Yağmurlu ailesinden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ise sağlıkekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ağır yaralanan İ.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.