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Giriş Tarihi: 31.3.2025 17:44 Son Güncelleme: 31.3.2025 18:27

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki kişi, husumetli olduğu amcasının oğlunun düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Yakup A. ile Yusuf A., husumetli olduğu amcasının oğlu Mahmut A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Yakup A. ve Yusuf A., olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yakup A. ve Yusuf A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi Balıklıgöl Devlet Hastanesi acilinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavganın haberini alan Yakup A. ve Yusuf A.'nın yakınları Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne akın etti. Yaşanan kalabalık nedeniyle bir süre hastalar Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülemedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 ölü
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