Şanlıurfa’da sulama kanalları can almaya devam ediyor

Olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Ünlü kırsal Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 16 yaşındaki Yahya Akmeşe ile birlikte 2 şahıs akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi ile bölgeye görevli itfaiye erleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, akıntıya kapılan 3 şahıstan 2'sini kurtardı.

16 yaşındaki Yahya Akmeşe ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan Yahya Akmeşe'nin bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin kurtardığı 2 kişi ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.