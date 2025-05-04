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Giriş Tarihi: 4.5.2025 19:52 Son Güncelleme: 4.5.2025 19:54

Şanlıurfa’da sulama kanalı 2 can aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalına düşen iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalı 2 can aldı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Osmanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Halil Kılıç (13) ile Rüveyda Demir, (12) aileleriyle birlikte piknik yapmak için bölgeye gitti. Oyun oynadıkları sırada DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında dengesini kaybeden çocuklar, suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yapılan çalışmanın ardından çocuklar baygın halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk burada doktorların tüm müdahalesine rağmen, kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti Çocukların cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalı 2 can aldı
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