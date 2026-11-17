EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öztürk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınana Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Halil Öztürk'ün cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.