Şanlıurfa’da tarla sulama kavgası! 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Gülveren mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sulama sırası nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 akraba aile arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı