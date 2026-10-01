Şanlıurfa'da TEKNOFEST heyecanı sürüyor! Harranlı Cemil: "Hayatımda böyle uçak görmedim"

Festival alanında Baykar standını ziyaret eden vatandaşlardan 65 yaşındaki Cemil Çetindağ, gördüğü ürünlerden duyduğu memnuniyeti SABAH'a dile getirdi.

"HAYATIMDA BÖYLE MİLLİ SİLAHLAR GÖRMEDİM"

TEKNOFEST'i ziyaret eden Cemil Çetindağ, festival alanında sergilenen savunma teknolojilerini ilk kez yakından gördüğünü belirterek, deneyimini şöyle anlattı: "Hayatımda böyle milli silah görmedim. Milli silahlarımızı burada görmüş olduk. Gurur verici bir tablo. Bizim de güçlü silahlarımız, uçaklarımız varmış."

Çetindağ, Türkiye'nin savunma sanayisinde ürettiği araçları daha önce bu ölçekte görmediğini ifade ederek, festivalin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

BAYKAR STANDINDA ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Baykar standını da ziyaret eden Çetindağ, burada yetkililerden sergilenen hava araçları ve savunma teknolojileri hakkında bilgi aldı. Çetindağ, konuşmasında Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik teşekkürlerini de dile getirerek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarının devam etmesini temenni etti. "Selçuk Bayraktar gibi bir bilim insanımız varken daha çok güzel ve etkili silahlar üretiriz inşallah" dedi. Çetindağ, TEKNOFEST'te sergilenen ürünlerin kendisini etkilediğini ifade etti.

"DAHA ÖNCE SADECE TELEVİZYONDAN İZLİYORDUK"

Festival alanını ziyaret eden bir diğer Şanlıurfalı Abdullah Karataş ise yerli hava araçlarını daha önce yalnızca televizyon ekranlarından gördüklerini belirterek, TEKNOFEST sayesinde ürünleri yakından inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Karataş, "Biz daha önce böyle uçak ve silah görmedik, sadece televizyonlardan izliyorduk. Şimdi milli uçaklarımızı canlı olarak görme imkânı bulduk." ifadelerini kullandı.

Karataş, "Böyle bir evladımız olduğu için gurur duymalıyız. Elimizde böyle güçlü uçak ve silahlar varken ülkemizin savunma gücünün arttığını görmek bizleri sevindiriyor." dedi.