Şanlıurfa’da TEKNOFEST’ yoğunluğu başladı

Şanlıurfa, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan TEKNOFEST Güneydoğu için hazırlıklar tamamlandı. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde Şanlıurfa'da özellikle gastronomi ve hizmet sektöründe hareketlilik yaşanırken, GAP Havalimanı'ndaki festival alanında da son hazırlıklar tamamlandı.

Binlerce yıllık tarihi ve kendine özgü mutfak kültürüyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, festival boyunca binlerce kişiyi ağırlayacak festival için gelen ziyaretçiler Şanlıurfa'nın tarihi ve kültür yerlerini ziyaret etmeye başladı. Ziyaretçiler Balıklıgöl, Göbeklitepe, Karahantepe, Harran Kumbet Evleri, Sakin şehir Halfeti ilçesini gezebilme fırsatı bulacak.