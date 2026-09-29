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Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:39

Şanlıurfa’da TEKNOFEST’ yoğunluğu başladı

TEKNOFEST Güneydoğu, binlerce yıllık tarihiyle "peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da teknoloji, havacılık ve savunma alanındaki etkinliklerle ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da TEKNOFEST’ yoğunluğu başladı
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Şanlıurfa, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan TEKNOFEST Güneydoğu için hazırlıklar tamamlandı. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde Şanlıurfa'da özellikle gastronomi ve hizmet sektöründe hareketlilik yaşanırken, GAP Havalimanı'ndaki festival alanında da son hazırlıklar tamamlandı.

Binlerce yıllık tarihi ve kendine özgü mutfak kültürüyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, festival boyunca binlerce kişiyi ağırlayacak festival için gelen ziyaretçiler Şanlıurfa'nın tarihi ve kültür yerlerini ziyaret etmeye başladı. Ziyaretçiler Balıklıgöl, Göbeklitepe, Karahantepe, Harran Kumbet Evleri, Sakin şehir Halfeti ilçesini gezebilme fırsatı bulacak.

#ŞANLIURFA #TEKNOFEST #GÜNEYDOĞU
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Şanlıurfa’da TEKNOFEST’ yoğunluğu başladı
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