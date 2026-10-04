Şanlıurfa’da TEKNOFEST’te final heyecanı: Gökyüzü şovlarla renklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, beş gün boyunca Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji ve havacılık tutkunlarını ağırladı.

FİNAL GÜNÜNDE YOĞUN PROGRAM

Festivalin son gününde etkinlikler sabah saatlerinden itibaren devam edecek. Teknoloji yarışmalarından bilim etkinliklerine, çeşitli sahne programlarından ödül törenine kadar birçok etkinlik ziyaretçilere sunulacak. Final gününün en büyük ilgiyi çekmesi beklenen bölümü ise hava gösterileri olacak. Gökyüzünde gerçekleştirilecek gösteriler kapsamında AKINCI, Bayraktar TB3, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi Türkiye'nin öne çıkan hava unsurları izleyicilere görsel şölen yaşatacak.

GÖKYÜZÜ NEFES KESECEK

Hava gösterileri sırasında uçak ve hava araçlarının gerçekleştireceği akrobasi hareketleri, festival alanını dolduran ziyaretçiler tarafından takip edilecek. TEKNOFEST Güneydoğu'nun final günü, gökyüzündeki gösterilerin yanı sıra teknoloji ve bilim etkinlikleriyle de dolu dolu geçecek. Şanlıurfa'da beş gündür teknoloji, havacılık ve uzay alanında yoğun bir hareketlilik oluşturan festival, gün sonunda düzenlenecek programların ardından tamamlanacak.