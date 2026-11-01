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Giriş Tarihi: 1.11.2026 17:53

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, 27 ilde 46 vatandaşı dolandırarak 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin adresi tespit edildi. Bunun üzerine 28 Ekim 2026 tarihinde Akçakale ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 21 adet captagon ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 1 hap bulundu.

27 İLDE 46 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Türkiye genelinde 27 farklı ilde 46 vatandaşı telefon yoluyla dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 1 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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