Şanlıurfa’da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ konutlarının hak sahiplerine dağıtılması için Hatay'a gitti. Antakya ve Defne TOKİ konutlarının teslim töreni yapıldığı sırada Eyyübiye TOKİ Konutları için de tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Hikmet Başak, İbrahim Halil Eyyüpoğlu, AK Parti ile Başkanı İlhami Günbegi, ilçe belediye başkanları ve hak sahipleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene video konferans sistemi ile katıldı. Törende Şanlıurfa'da 17 konutun teslimi hak sahiplerine yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Eyyübiye'de yapımı tamamlanan 363 konutun anahtarları depremzedelere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, 10 bin 538 yapı; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bu kapsamda hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki depremzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ tarafından merkez ilçeler Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut, etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde; çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkânlar da bulunuyor.