Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde Y Ç.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mehmet Aslan'ın(60) kullandığı kullandığı traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörden düşen Mehmet Aslan, kullandığı traktörün tekerleğinin altında ezilirken kontrolden çıkan traktör ise yol kenarındaki betona çarparak durabildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ç. ile yanında bulunan F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Y.Ç. ve F.Ç.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 2 yaralıda Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.