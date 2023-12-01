Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da trafik kazası: 12 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 1.12.2023 18:40 Son Güncelleme: 1.12.2023 18:44

Şanlıurfa’da trafik kazası: 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs, Akçakale karayolunda otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 12 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 12 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi Akçakale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan minibüs ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken öğretmenleri taşıyan minibüs ise devrildi. kazayı gören vatandaşlar, olay yerine giderek durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarmam ekipleri sevk edildi sağlık ekipleri yaralanan 12 kişi 'ye ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: “Bana çok iyi davrandılar”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe deplasmanda 6 golle yenildi! Nordsjaelland, sarı-lacivertlilerin liderlik şansını zora soktu…
Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?
AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu
Google ve META'ya karşı Dijital Telif Yasası çıkışı: Daha fazla vakit kaybedemeyiz! Kusura bakmasınlar, ödeyecekler
CHP ile İyi Parti’nin Ankara pazarlığı
Sadist bir toplu katliamcı maalesef yatağında öldü
Elon Musk hata yaptığının farkında
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da trafik kazası: 12 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA