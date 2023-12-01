Şanlıurfa’da trafik kazası: 12 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi Akçakale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan minibüs ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken öğretmenleri taşıyan minibüs ise devrildi. kazayı gören vatandaşlar, olay yerine giderek durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarmam ekipleri sevk edildi sağlık ekipleri yaralanan 12 kişi 'ye ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.