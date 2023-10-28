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Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:35

Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtan Zabıta personeline bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtan Zabıta personeli bıçaklı saldırıya uğradı .Eyyübiye Belediyesi personellerinde Hasan Yunusoğlu, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Türk bayrağı dağıtan Zabıta personeline bıçaklı saldırı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde bayrak dağıtımı yapan Hasan Yunusoğlu'nun, Ay Yıldızlı bayrağa yapılan saygısızlığa karşılık vermesi sonucu kişi veya kişilerin saldırısına uğradığını ifade etti. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yunusoğlu, hastanede tedavi altına alındı. Başkan Mehmet Kuş, ameliyata alınacak Yunusoğlu için vatandaşlardan dua talep etti.

"YER GÖK KIRMIZI OLACAK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "İlçe genelinde Bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay Yıldızlı Bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp, bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Herşeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı ' olacak" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtan Zabıta personeline bıçaklı saldırı
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