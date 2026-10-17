Şanlıurfa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonda yakalanan şüphelilerin; mahalle ve sokak aralarında özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Operasyon sonucunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FISRAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.