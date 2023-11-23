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Giriş Tarihi: 23.11.2023 23:10 Son Güncelleme: 23.11.2023 23:19

Şanlıurfa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süre önce rahatsızlanması sonucu tedavi altına alınan Kıbrıs gazisi Salih Özbilmez (70), hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde askeri törenle Abdulkadir Geylani Camisi'ine getirilen Salih Özbilmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Siverek Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İlçede düzenlenen cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Gazi'nin yakınları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Şanlıurfa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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