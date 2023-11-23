Şanlıurfa’da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İlçede düzenlenen cenaze törenine Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Gazi'nin yakınları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.