Şanlıurfa’da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'ndeki yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Maddenin yanıcı özelliği nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikadan yükselen alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör