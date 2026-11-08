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Giriş Tarihi: 08.11.2026 19:19

Şanlıurfa'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'ndeki yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Maddenin yanıcı özelliği nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikadan yükselen alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaşması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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Şanlıurfa'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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