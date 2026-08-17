Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Tartışmanın ardından araçtan seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli araç Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durdurularak, araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Araçta İ.C. ile birlikte oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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