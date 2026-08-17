Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.08.2026 21:47

Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme tartışması sonrası 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!
  • ABONE OL

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (40) araçla Siverek istikametine seyir halinde olduğu sırada, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından araçtan seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli araç Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durdurularak, araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. Araçta İ.C. ile birlikte oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SİVEREK #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA