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Giriş Tarihi: 20.10.2021 23:45

Şanlıurfa'daki feci kazadan acı haber 1 ölü,10 yaralı

Şanlıurfa’daki feci kazadan acı haber 1 ölü,10 yaralı

Şanlıurfa'daki feci kazadan acı haber  geldi 1 ölü,10 yaralı Şanlıurfa'da şehiriçi yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişiden Nusrettin Basmacı tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılmayarak kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile 63 M 0188 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarpıp durabildi.

Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nusrettin Basmacı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polis kaza ile soruşturma başlattı

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Şanlıurfa'daki feci kazadan acı haber 1 ölü,10 yaralı
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