Şanlıurfalı işçiden acı haber! Aliağa’daki patlamada hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaralandı. Patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Şanlıurfalı Abdullah Kılınç'tan acı haber geldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Kılınç, patlamanın ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Kılınç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Abdullah Kılınç'ın hayatını kaybetmesiyle Aliağa'daki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. Olayda yaralanan işçilerden 6'sının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör