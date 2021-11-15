Haberler Yaşam Haberleri "Şanlıurfa’nın akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sıkıntısı var"
Giriş Tarihi: 15.11.2021 22:25

"Şanlıurfa’nın akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sıkıntısı var"

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sıkıntısı var

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi iş birliğiyle, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme" toplantısı Şanlıurfa’da başladı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı, Uzman Eczacı Sayın Mesil Aksoy; Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımını öncelediklerini söyledi.


Aksoy "Dünya için ciddi sorun haline gelen antimikrobiyal dirençle mücadele için antibiyotiklerin akılcı kullanımlarının sağlanmasını olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Antibiyotikler insan hayatına katkılar sunan bir ilaç grubudur. Tedavüle girmesiyle insan hayatını 6-8 yıl uzatmıştır. "Türkiye'de 2020'de en yüksek antibiyotik reçetelenmesi Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mardin ve Diyarbakır gelmekte" dedi.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de "Türkiye'nin hem de Şanlıurfa'nın akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sıkıntısı var. Bu bilgilendirme programının gerçekleşmesi ile bugünün bir milat olacağını düşünüyorum dedi. GÜLÜM; İlacın seçilmesi hatıra binaen yazılmaması gerektiğinin altını çizerek belirtti. Ayrıca İl dışından gelen ve programı tertipleyen hocalarıma hususen teşekkür ediyorum" dedi.


Şanlıurfa Akılcı İlaç İl Koordinatörü Mesut Hamidanoğlu yaptığı açıklamada; Sağlık bakanlığı İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliği ile Şanlıurfa ilimizde antibiyotik oranlarının en aza indirilmesi amacıyla Aile Hekimlerimize akılcı ilaç ve farkındalık programı gerçekleştirildi. Bu konuda antibiyotik kullanımının farkındalığının arttırılması amacıyla Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay, Prof. Dr. Ayper SOMER katılımlarıyla bize destek verdiler. Bu çalışmanın Şanlıurfa'nın antibiyotik kullanım oranlarının düşürülmesi için bir milat olacağını belirtti.

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"Şanlıurfa’nın akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir sıkıntısı var"
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