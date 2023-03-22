Şanlıurfa’ya içme suyu verilmeye başlandı

Sel felaketi ile birlikte sel sularının karıştığı Şanlıurfa Su ve Kanal İdaresi Başkanlığı Su Arıtma Tesisi' nde geçici olarak durdurulan su akışı su değerlerinin normale dönmesi ile birlikte yeniden başladı.Daha önce kullanım amaçlı kente verilen suyun memba kalitesine ulaşmasıyla birlikte kent geneline su arıtma tesisinden içme suyu verildi. Suyun değerlerinin yarım saatte bir kontrol edildiği, laboratuvar ortamında yapılan analizlerde suyun daha kaliteli olduğu belirlendi.

''VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SU İÇEBİLİRLER''

Kente temiz içme suyunun verildiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi ''Bir müddet önce su arıtma tesisimize alarm sistemini kurduk. Bu alarm sistemi sayesinde arkadaşlarımız hemen uyarılıyor ve buradaki görevlilerimiz hemen pompaları kapatıyorlar. Çamur gibi gelen suyun pompalara girişini engelliyorlar. Çamurlu su arıtmaya 5-10 dakika gelmiş olsa bile tonlarca çökerti olacaktı ve aylarca bu çökertinin boşaltılması için zamanımızı alacaktı. Yine şehir şebekesine girmiş olsaydı şebekeyi temizlemek belki 6-7 ay gibi çok uzun zamanımızı alacaktı. Bu sistem sayesinden hemen pompaları kapatmamızla büyük bir felaketin önüne geçmiş olduk. Buradaki kimyagerlerimiz yarım saatte bir analiz yapıyorlar. Buradan alınan numuneler Halk Sağlığına gönderiliyor. Her türlü kimyasal incelemeyi yapıyorlar. Bunun içerisinde çamur var, bakteri var, çeşitli yabancı unsurlar var ve bunların hepsinin tahlillerini yaptılar. Suyu erken vermeyelim ama temiz verelim gayreti içerisinde olduk. Bu gün suyumuz belki de önceki vasfından daha güzel değerlere dönüştü. Bu suyumuzu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Suyumuz memba suyu kalitesine dönüşmüş oldu. Kullanım amaçlı tankerlerimizle 130 noktaya su taşıdık. Daha sonra AFAD ile birlikte pet sular dağıtımı gerçekleştirdik. Bir yandan içme suyu diğer yandan tankerlerle kullanma suyu taşıyarak bu krizi vatandaşlarımızın en az seviyede geçirmesi için büyük bir gayret gösterdik. Vatandaşlarımız bardaklarıyla gönül rahatlığıyla bu suyu içsinler"