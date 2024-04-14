Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 568.081 devreden büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları sorgulanıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…