Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.4.2024 18:27 Son Güncelleme: 14.4.2024 18:27

Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 14 Nisan Pazar günü için sorgulanıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda devreden büyük ikramiyenin 568.081 olduğu açıklanırken büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar için çekiliş topları dönüyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılacak. Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 568.081 devreden büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları sorgulanıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

14 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuncusu bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyun severler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

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Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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