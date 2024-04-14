Şans Topu 14 Nisan 2024 Sonuçları: Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 568.081 devreden büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları sorgulanıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…
14 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuncusu bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
6 numarayı öğrenmek için:
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyun severler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.