Şans Topu 18 Ekim sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile şans topu kazandıran rakamlar

Şans Topu çekiliş sonuçları 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Haftada iki kez düzenlenen şans oyununun son çekilişinde çıkan numaralar, kupon sahiplerinin gündeminde yer aldı. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol edebiliyor.
18 Ekim Pazar günü yapılacak Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor.
Kazanan numaralar ve ikramiye kategorilerine ilişkin ayrıntılar, resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.
Şans Topu kazanan numaralar:
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Çekiliş bilgisi
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Kazanan numaralar
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Şans Topu numaraları
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9 – 14 – 17 – 28 – 30
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Artı Şans Topu numarası
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9
Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.
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Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.
Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.
Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.