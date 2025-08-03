Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,3 Ağustos 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 20:53 Son Güncelleme: 3.8.2025 20:53

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,3 Ağustos 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 3 Ağustos 2025 Pazar tarihli çekiliş sonuçları gündemde. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve kazandıran numaraları merakla araştırıyor. Peki, 3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, MP bilet sorgulama nasıl yapılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,3 Ağustos 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Haftanın heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi 3 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşiyor. Şans oyunu tutkunları, MPİ tarafından açıklanacak olan kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini yakından takip ediyor. Şimdi gözler sonuç ekranında! Peki, Şans Topu sonuçları belli oldu mu, MP bilet sorgulama nereden yapılır?

3 AĞUSTOS 2025 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,3 Ağustos 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
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