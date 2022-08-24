ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI || 24 Ağustos 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Haftada iki gün noter huzurunda düzenlenen çekiliş için heyecan dorukta. Şans oyunu sevenler kazandıran numaraları öğrenmek isterken "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından, 24 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA
24 AĞUSTOS 2022 Çarşamba gününe ilişkin Şans Topu sonuçları açıklandı.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.