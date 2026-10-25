Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 25 Ekim 2026 Kazanan numaralar

25 Ekim 2026 Şans Topu çekilişi tamamlandı ve günün sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçları, resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.
İşte Şans Topu kazanan numaralar: 2, 5, 9, 13, 32 + 13
Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.
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Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.
Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.
Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.