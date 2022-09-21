Şans Topu çekiliş sonuçları canlı: MPİ Milli Piyango Online ile 21 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online ile araştırılıyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren dakikaları saymaya başladı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya başladı. MP TV üzerinden canlı olarak takip edilen şans oyunları Milli Piyango İdaresi kapsamında düzenleniyor. İşte Milli Piyango Online 21 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları ile MPİ bilet sorgula!
ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 EYLÜL 2022
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor. MP TV üzerinden canlı olarak takip edilen çekilişteki şanslı numaraları öğrenmek için:
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.