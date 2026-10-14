Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

14 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişin tamamlanmasıyla birlikte günün kazandıran numaraları merak konusu oldu. Büyük ikramiye ve diğer ödül kategorilerindeki sonuçları öğrenmek isteyenler, Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi.