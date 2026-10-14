Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:00 Son Güncelleme: 14.10.2026 20:07

Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

14 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online canlı yayınıyla gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar gündeme geldi. Çekilişe katılan vatandaşlar, Şans Topu bilet sorgulama işlemiyle ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmek ve sonuçları öğrenmek istiyor. İşte kazanan rakamlar...

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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14 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişin tamamlanmasıyla birlikte günün kazandıran numaraları merak konusu oldu. Büyük ikramiye ve diğer ödül kategorilerindeki sonuçları öğrenmek isteyenler, Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

14 EKİM 2026 ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar, sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için açıklandı.

İşte sonuçlar: 2-4-14-31-32+12

Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Şans Topu biletinizin sonucunu öğrenmek için biletinizi nereden aldığınız fark etmiyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Bilet Sorgulama" bölümünden biletinizi kontrol edebilir, çekiliş sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.

KAZANAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-14 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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