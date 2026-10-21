Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.10.2026 19:59 Son Güncelleme: 21.10.2026 20:07

Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online ekranlarından takip edilen çekilişte çıkan numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç listesini incelemeye başladı. Kupon sahipleri, Şans Topu bilet sorgulama işlemiyle ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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Şans Topu sonuçları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından gündeme geldi. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişte belirlenen numaralar belli olurken, katılımcılar kuponlarını kontrol etmeye başladı. Şans Topu kazanan numaralar, ikramiye tutarları ve bilet sorgulama ekranı günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

21 EKİM 2026 ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar, sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için açıklandı.

İşte sonuçlar: 3,6,10,29,31+14

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Şans Topu biletinizin sonucunu öğrenmek için biletinizi nereden aldığınız fark etmiyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Bilet Sorgulama" bölümünden biletinizi kontrol edebilir, çekiliş sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.

KAZANAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-21 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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