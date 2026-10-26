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Giriş Tarihi: 26.10.2026 01:18

Şans Topu sonuçları açıklandı! 25 Ekim 2026 kazanan numaralar belli oldu

Şans Topu 25 Ekim 2026 çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın son çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar merak konusu oldu. Kupon yapan vatandaşlar, sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyor.

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25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada
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Şans Topu sonuçları 25 Ekim 2026 Pazar günü belli oldu. Çekilişin ardından gözler günün kazandıran numaralarına ve ikramiye bilgilerine çevrildi. Kupon yapan vatandaşlar, sonuç sorgulama ekranından oynadıkları numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor.

25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

25 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

25 Ekim 2026 Şans Topu çekilişi tamamlandı ve günün sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçları, resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

İşte Şans Topu kazanan numaralar: 2, 5, 9, 13, 32 + 13

25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

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25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.

25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.

Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 25 Ekim 2026 kazanan numaralar belli oldu
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