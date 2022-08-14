Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.8.2022 19:23 Son Güncelleme: 14.8.2022 19:23

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenen “Şans Topu sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek “Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belli olacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (14 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 14 Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Ağustos Şans Topu sonuçları:

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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