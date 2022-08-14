Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaralarla belli olacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (14 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 14 Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;